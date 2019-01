Els indicis de moment apunten en aquesta direcció, si bé la investigació encara no s'ha tancat

Actualitzada 07/01/2019 a les 12:36

Una sobrecàrrega elèctrica com a conseqüència de la llum que estaria punxada en un dels pisos de la primera planta és la principal hipòtesi de la causa de l'incendi en un bloc del barri de Sant Roc de Badalona que va causar tres morts i una trentena de ferits, segons fonts properes a la investigació. De moment els indicis apunten en aquesta direcció, si bé la investigació de Mossos d'Esquadra encara no s'ha tancat i encara s'ha de completar la inspecció ocular de la zona, que ha d'aportar més informació. L'incendi es va declarar dissabte al matí a la part baixa de l'edifici i es va propagar de forma molt ràpida i virulenta per l'escala de l'edifici de deu pisos. Les víctimes mortals es trobaven al vuitè i al novè pis.