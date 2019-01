Un jubilat anglès quasi es desmaia en adonar-se que havia guanyat 75.000 euros al sorteig del Niño

«No sabia quan era el sorteig ni que li havia tocat res» ha explicat la propietària de l'estanc

Un britànic d'entre 65 i 70 anys que no parla castellà i viu en una de les urbanitzacions per a estrangers de Benijófar, Alacant, ha descobert aquest dilluns, i gairebé per casualitat, que li han tocat 75.000 euros en un dècim del segon premi del sorteig extraordinari de la loteria del Niño.El bitllet el va comprar a l'estanc d'aquesta petita població del sud de la província d'Alacant, la propietària del qual, Inmaculada Giménez Ortega, ha relatat a Efe que l'home s'ha assabentat del premi al migdia.Ha estat quan ha acudit al seu establiment i ha guardat pacientment el seu torn, perquè en aquell moment hi havia molts clients, i en acostar-se a la finestreta li ha cridat l'atenció que el número que portava (el 61.776) estigués en diversos cartells.«No sabia quan era el sorteig ni que li havia tocat res. S'ha posat a la cua, que era llarga, i mentre s'anava aproximant ha vist que el número que portava estava als cartells, i s'ha posat blanc... gairebé es desmaia!», ha explicat a Efe la propietària de l'estanc.Giménez Ortega ha acompanyat a l'agraciat, que es diu Gary, a una sucursal pròxima del Banc Sabadell i el britànic s'ha quedat allí xerrant amb la directora, que parla anglès. No és la primera vegada que aquesta estanquera reparteix un premi del sorteig del Niño, ja que fa un any va vendre deu dècims (una sèrie completa) també del segon premi a una família que va guanyar 750.000 euros.Igual que li va passar fa dotze mesos, es va assabentar que havia donat aquest premi quan estava a missa, en començar a sonar-li el telèfon mòbil i a rebre multitud de missatges per Whatsapp.