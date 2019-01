Albiol confirma que l'habitatge on es va originar l'incendi de Badalona «era d'una entitat bancària i estava ocupat»

Exigeix a l'executiu local que «torni a implantar la unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana per atacar els pisos sobreocupats»

Actualitzada 07/01/2019 a les 15:41

El cap de llista del PP a Badalona, i diputat al Parlament, Xavier García Albiol, afirma que el pis on es va originar l'incendi que va acabar amb la vida de tres persones al barri de Sant Roc de la població, «és d'una entitat bancària i estava ocupat de forma il·legal». Albiol assegura que ha pogut confirmar aquest extrem i lamenta que en els darrers quatre anys «el govern local s'hagi dedicat a desmantellar» les polítiques per combatre aquestes pràctiques que els populars van impulsar durant el seu mandat. Així mateix, ha exigit a l'alcalde Álex Pastor (PSC) que torni a implantar la unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana «per atacar els pisos sobreocupats».García Albiol afirma que «al llarg dels darrers quatre anys ocupar un pis a Badalona ha sortit gratis» perquè el govern «s'ha dedicat a desmantellar totes les polítiques que va impulsar el PP per combatre les ocupacions il·legals».En aquest sentit ha alertat que «les ocupacions i els problemes de convivència i seguretat han proliferat a Badalona» i ha lamentat que el govern de la ciutat hagi estat «més pendent de posar-se de part dels ocupes que dels veïns».Segons García Albiol la «tragèdia» del barri de Sant Roc «es pot produir en altres zones de la ciutat» on apunta que hi ha immobles ocupats i amb la llum punxada.«Cal una acció immediata per lluitar contra la proliferació de pisos ocupats», comenta el líder del PP a la ciutat, que diu que s'han de recuperar mesures que es van retirar l'any 2015. «Exigim que es torni a implantar la unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana per atacar els pisos sobreocupats».El popular ha recordat que durant el seu mandat es van desocupar més de 300 pisos «conflictius» i es van instal·lar més de 250 planxes d'acer.