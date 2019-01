Un noi de 15 anys guanya el primer premi: «Em vull comprar un mòbil i aquestes coses que fa la gent 'pija'»

El número 37142 del sorteig de Reis s'ha venut a l'administració de loteria número 271 de Barcelona

Actualitzada 06/01/2019 a les 16:35

Un nen de 15 anys, Cosmin, ha estat un dels guanyadors del primer premi del sorteig de Reis, el número 37142, que s'ha venut a l'administració de loteria número 271 de Barcelona, situada a la Travessera de Gràcia. Han estat 50 sèries, premiades cada una d'elles amb 2 milions d'euros. En Cosmin, perseguit per les càmeres i els flashos, ha explicat com aquest dissabte havia comprat un dècim del sorteig amb els 20 euros que li havien tornat d'un número de la rifa de Nadal. I de 20 euros a 200.000. «Em vull comprar un mòbil nou i aquestes coses que fa la gent 'pija'», ha dit exultant d'alegria.Passats dos quarts d'una del migdia l'administració de Travessera de Gràcia s'ha anat omplint de periodistes a la recerca d'algun dels guanyadors. El primer que hi ha arribat ha estat en Cosmin, de 15 anys d'edat, qui aquest dissabte havia comprat el número. De fet, no s'ho podia creure i fins i tot s'ha fet un 'selfie' amb tots els periodistes que l'han estat entrevistant. Ha explicat que va escollir el número a l'atzar.També ha arribat al lloc una premiada que ha dit que només tenia ganes d'abraçar al seu marit i celebrar que tenien un dècim guanyador. «El vaig comprar el darrer dia eh? És molt fort!», ha assenyalat. «He ha hagut de mirar varies vegades per assegurar-me'n».Per la seva part, la propietària Maria Àngels Manzanares ha explicat que és un número abonat de gent que el compra sempre i que ella coneix i ha assegurat que «resoldrà molts problemes i que anirà molt bé».Ella ha vist el sorteig des de casa i que dies abans havia fet la broma que aquest diumenge només obriria l'administració per donar el primer premi: «I aquí hem vingut amb sabates i el monyo». El primer que ha sentit al veure que el número guanyador l'havia venut ella era de desconfiança i que no podia ser. Ha explicat que no en va comprar cap per a ella, però que «no es tracta d'això, l'administrador és el que intenta crear aquests moments».Creu que s'han venut pràcticament tots i ha recordat que és un número abonat i «és dels números més antics que hi ha a la loteria». Ha assegurat que estima molt als seus clients i no importa si es donen premis o no perquè porten ja molts anys. «Els meus clients són com la meva família».Aquesta és la primera vegada que ha tocat un primer premi a l'administració, però van repartir el quart d'una rifa de Nadal.