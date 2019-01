Nou detinguts, entre ells dos policies, per cometre robatoris valorats en 220.000 euros

Tots són de nacionalitat espanyola i amb edats compreses entre els 32 i 60 anys

Actualitzada 04/01/2019 a les 19:31

Comptaven amb l'ajuda d'un vigilant

Dos policies, un local i un altre nacional, figuren entre els nou detinguts per furts en un comerç de Màlaga mitjançant un pacte amb el vigilant de l'establiment, i als quals se'ls acusa de robatori de mercaderia valorada en més de 220.000 euros.Així ho han confirmat fonts de la Policia Nacional, cos que es va encarregar de la detenció dels integrants d'una organització criminal, composta per vuit homes i una dona, tots de nacionalitat espanyola i amb edats compreses entre els 32 i 60 anys.Els policies van esbrinar que el grup, dirigit per una única persona, presentava una estructura perfectament jerarquitzada i tenia com a punt de trobada el domicili del principal investigar, on els integrants planificaven al detall els furts.El vigilant, des del seu lloc de treball, permetia a la resta apropiar-se dels productes, tant amb el comerç obert al públic com fora d'hores.Una vegada preparat el robatori, un component es dirigia al comerç i carregava un carro amb productes adquirits prèviament a través d'Internet; mercaderia que no ha de passar per caixa, sinó que per a la seva retirada necessita l'autorització -prèvia comprovació- del vigilant.Ja en el seu lloc de control, el vigilant -amb la finalitat d'evadir els enregistraments de seguretat- simulava comprovar el preceptiu justificant de compra mostrat pel suposat comprador, per a seguidament permetre el pas al seu còmplice amb els productes sense pagar; operació que es repetia amb diferents integrants de la xarxa.En altres ocasions, es dirigien a l'establiment fora de l'horari d'obertura -normalment de nit- i sempre que treballava el vigilant còmplice, moment en el qual aquest desactivava els sistemes de seguretat i els permetia l'accés.Els agents van constatar que els objectes sostrets tenien com a destinació la decoració de les mateixes cases dels presumptes autors o la seva venda a tercers, en una botiga de segona mà es van descobrir 33 vendes de productes sostrets realitzades pel vigilant.