Demanda a Burger King per incomplir la promesa de menjar gratis durant tota la vida

Es va quedar atrapat durant més d'una hora al lavabo amb una olor insuportable

Actualitzada 04/01/2019 a les 18:35

Curtis Brooner és un veí d'Oregon, Estats Units, que ha presentat una demanda contra l'empresa Burger King per exigir-li que compleixi amb la promesa de donar-li menjar gratis durant tota la vida.Brooner assegura que l'encarregat d'un establiment li va prometre menjar gratuït durant tota la vida en compensació per haver-se quedat atrapat als lavabos del local durant més d'una hora.El demandant ha explicat a un mitjà local que es va quedar atrapat durant més d'una hora, i que l'olor del lavabo era insuportable. Va ser l'encarregat d'aquell establiment qui li va fer la promesa, que Brooner va acceptar. Durant 13 dies el demandant va decidir dinar al restaurant cada dia, algunes vegades fins i tot repetia.Brooner demana a la Justícia que la cadena compleixi la promesa de l'encarregat, o si no, que li doni menjar gratis un cop per setmana durant la resta de la seva vida.