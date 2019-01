Troben un poni de sis mesos abandonat a Lorca

La Policia va rebre diverses trucades alertant de la presència d'un poni lligat a un arbre amb una corda molt curta

La Policia Local de Lorca va trobar dijous passat un poni de sis mesos abandonat, l'animal va ser traslladat al CIFEA de Lorca (centre especialitzat en la formació agrícola) on se sumarà a les tasques educatives del centre, tal com ha informat Mari Carmen Ruiz Jódar, regidora de Sanidad y Consumo de l'Ajuntament de Lorca.La Policia va rebre diverses trucades alertant de la presència d'un poni lligat a un arbre amb una corda molt curta en un aparcament situat a la zona de Los Pilones. Els veterinaris van confirmar que es tractava d'un mascle de sis mesos en bon estat de salut i que no duia microxip.