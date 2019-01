Es creu que algú va hackejar el sistema

Actualitzada 04/01/2019 a les 18:25

Les pantalles de l'aparador d'un establiment d'Ikea de Hong Kong van reproduir per error un vídeo pornogràfic en el qual apareixia un home masturbant-se.El succés va ocórrer durant un dia festiu, motiu pel qual hi havia molts menors i més compradors del que és habitual. Alguns testimonis han indicat al mitjà Apple Daily que el vídeo es va mostrar durant uns quants minuts abans que els treballadors s'adonessin de l'error.Un portaveu d'Ikea a la ciutat ha demanat disculpes per l'incident. No se sap com el vídeo va arribar a les pantalles, però es creu que el sistema podria haver estat hackejat.