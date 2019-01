Condemnada per abusar sexualment d'una amiga fent-se passar per un home

La condemnada va fingir ser un jove italià malalt de leucèmia

Actualitzada 04/01/2019 a les 17:05

Li va demanar a la víctima que s'embenés els ulls

L'Audiència Provincial de València acaba de condemnar a quatre anys i vuit mesos de presó a una dona per abusar sexualment d'una amiga davant la qual va fingir ser un jove italià malalt de leucèmia.La Secció Cinquena de l'Audiència de València ha condemnat la dona per un delicte d'abús sexual i un altre d'estafa, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La condemnada, que haurà d'indemnitzar a la víctima amb 900 euros, va forçar sexualment a la seva amiga i la va enganyar perquè li comprés dos telèfons mòbils.Totes dues dones es van conèixer el maig de 2016 en el gabinet d'estètica de la mare de la víctima i, com explica el relat de fets provats que fa la sentència, la condemnada va convèncer a la seva amiga perquè acceptés l'amistat d'un suposat jove italià en una xarxa social.La víctima va contactar amb el jove sense saber que darrere del perfil de la xarxa hi havia la seva amiga, qui, fent-se passar per l'home italià, li va fer creure que patia leucèmia i que estava ingressat a l'Hospital la Fe de València, per la qual cosa li va demanar diners, dos mòbils, roba i un ventilador.La jove estafada va realitzar les compres, valorades en més de 600 euros, i també li va donar 500 euros en metàl·lic. El 15 de juny de 2016 la víctima i el suposat jove van concertar una cita al centre d'estètica de la mare d'ella.La condemnada, que va simular to masculí i accent italià, li va demanar a la víctima que s'embenés els ulls per a la trobada i va aprofitar que la seva amiga no veia res per abusar sexualment d'ella.