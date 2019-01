Els fets van ocórrer durant la nit del 28 de desembre

La Policia Nacional investiga la presumpta agressió sexual que va patir una menor durant una festa celebrada el passat 28 de desembre, en un pis del barri Garrido de Salamanca.La menor va denunciar els fets i va explicar als agents que va anar a la festa acompanyada del seu xicot, al domicili hi havia familiars i amics d'ell. A mitjanit la parella va discutir i el noi va marxar del pis, ella s'hi va quedar acompanyada de la resta d'assistents i en un moment donat va entrar en una habitació del domicili per estar sola i tranquil·la. En aquell moment un dels presents va entrar a l'habitació, li va treure la roba i la va penetrar.La Policia ha obert una investigació per esclarir els fets i ha procedit a la identificació de totes les persones presents a la festa.