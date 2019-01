Dilluns que ve es reuniran amb la Direcció General de Transports i convocaran una assemblea si el resultat no és satisfactori

Els taxistes podrien tornar a la vaga indefinida si la Generalitat no inclou a la llei que regularà els VTC la precontractació obligatòria del servei amb almenys 12 hores d'antelació i que el vehicle torni a la base si no ha d'atendre més viatgers, segons ha pogut saber l'ACN. El sector està convocat el pròxim dia 7 a una reunió amb la Direcció General de Transports i posarà aquests dos punts sobre la taula. En cas que la Generalitat no els incorpori al text, els taxistes celebraran una assemblea dimecres o dijous per determinar quines mobilitzacions prendran, entre les quals una vaga indefinida. L'estiu passat el sector es va paralitzar durant una setmana després que el TSJC decidís aturar el reglament de l'AMB que limitava les llicències per a Uber i Cabify en considerar que envaïa competències estatals.La precontractació del servei i el retorn a la base són les dues condicions que el sector ha exigit que s'aprovin amb «urgència» després de la reunió que van mantenir aquest dijous una dotzena d'associacions i radioemissores de taxistes, entre les quals hi ha Élite, STAC, Taxi més, Taxi Ecològic, Barna Taxi, Ntaxi o Ràdio Taxi Sant Cugat, entre d'altres.Els taxistes donaran 24 hores a la Generalitat perquè comuniqui si accepta incloure aquests dos punts al reglament i demanen al Govern que «facin ús de les seves competències» després que el govern espanyol aprovés a finals de setembre un reial decret que n'establia el traspàs a les comunitats. En cas que no sigui així, convocaran una assemblea per a mitjans de la setmana que ve on es decidiran quin tipus de mobilitzacions emprenen. Les associacions asseguren que disposen d'informes elaborats per bufets experts en el transport que determinen que els dos requisits són viables jurídicament.El passat mes de juliol, els taxistes van convocar una vaga indefinida en què van ocupar el tram central de la Gran Via durant diversos dies, després de la suspensió cautelar de la normativa de l'AMB que limitava les llicències VTC dictaminada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).