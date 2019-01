Els Mossos alerten d'una estafa per desbloquejar el mòbil després de robar-te'l

L'engany s'aconseguiria contestant un missatge de text

Actualitzada 04/01/2019 a les 19:15

Et roben el mòbil, el busques per l’APP de localització i indiques un telèfon de contacte perquè t'indiquin on és. Poc després, reps un SMS que et demana el PIN. NO PIQUIS! Si el dones, els lladres desbloquejaran el terminal pic.twitter.com/bNiWFpDm3A — Mossos (@mossos) 4 de gener de 2019

Els Mossos d'Esquadra han alertat d’una nova estafa que fa que ajudis als lladres a desbloquejar el teu mòbil, després que te l'hagin robat. Quan la víctima del robatori intenta localitzar el seu dispositiu a través de l'APP de localització es rep un missatge de text on es demana el codi PIN. Com a conseqüència, els lladres esbrinen com desbloquejar el terminal.La policia autonòmica demana que els usuaris no caiguin amb aquests tipus de trucs i que no donin mai el PIN del seu dispositiu.