El PP ofereix a Vox ajudes a homes víctimes de violència domèstica i s'obre a la negociació formal

García Egea: «Estic menys còmode parlant amb Puigdemont o amb Rufián que amb Vox»

Actualitzada 04/01/2019 a les 10:34

El PP oferirà a Vox una proposta per desbloquejar la seva oposició al pacte d’investidura en forma d’ajudes als homes que –com les dones- hagin estat víctimes de violència domèstica. La proposta –que recull aquest divendres El Mundo en exclusiva- ja ha estat ben rebuda per la formació d’extrema dreta, que reclama ara una negociació formal sobre altres punts com la immigració. En declaracions a Onda Cero, el número dos del PP, Teodoro García Egea, ha obert la porta a aquesta possibilitat per aconseguir el suport de Vox a la investidura a Andalusia. «Podem arribar a certs acords amb Vox», ha afirmat, «no m’importa arribar a acords amb partits polítics, ho vaig fer en el passat», i «aquest és l’ànim del PP». «Estic menys còmode parlant amb Puigdemont o amb Rufián que amb Vox», ha sentenciat.El secretari general del PP ha assegurat que aquest mateix divendres parlarà amb el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, «amb tota normalitat» com ho faria «amb qualsevol altre partit» per començar a «desfer» l’entramat socialista a Andalusia.Egea ha assegurat que l’acord programàtic assolit entre PP i Cs és «un bon inici» que ens permeti «fer lleis concretes» al Parlament, i «si Vox es vol sumar a aquest acord ens podem posar a treballar en les lleis que ho han de fer possible».