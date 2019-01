Consells per una cavalcada de Reis segura

Ses Majestats tenen previst arribar demà als diferents municipis de Catalunya

Actualitzada 04/01/2019 a les 13:55

Els Reis d’Orient tenen previst arribar demà dissabte i la majoria de municipis de Catalunya els rebrà amb una cavalcada. Per aquest motiu, Protecció Civil de la Generalitat ha publicat una sèrie de recomanacions a totes les persones que vagin a rebre'ls ja que són actes amb gran afluència de públic on es poden donar situacions de risc.El principal risc de la cavalcada sol ser durant el pas de les carrosses, per això cal seguir les instruccions dels organitzadors i no posar-se en risc ni exposar els més menuts.- Evitar dur bosses o motxilles grans i, si es porten, no separar-se mai d’elles per evitar malentesos i situacions de perill.- Portar calçat que protegeixi bé els peus per evitar lesions. Si el fred és intens recordar portar barret i utilitzar bufanda o mocador. Portar roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.- Si es va en grup, cal acordar un punt de trobada fora de la zona on s’acumuli el públic per reunir-se si us separeu o us perdeu.- Seguir les instruccions dels organitzadors en tot moment.- No pujar a baranes, contenidors o altres elements inestables.- Quedar-se sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses.- No acostar-se mai a les carrosses ni intentar pujar-hi.- No baixar mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de les carrosses.- No creuar pel mig de les carrosses ni acostar-se quan estiguin aturades.- No fer guerra de caramels ni llençar-los contra ningú, ni al personal de seguretat, ni al de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.- Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandonar el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.- No empènyer per accedir a una zona perquè pot provocar una caiguda o allau: si el punt on vol situar està saturat o molt ple buscar un altre.- No aturar-se en els carrers d’accés al recorregut. Són vies de pas dels serveis d’emergència i d’evacuació.- Si es té la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, buscar una ubicació alternativa on es pugui localitzar una via d'evacuació. Mantenir la calma en tot moment.- Mantenir la calma i estar atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Tenir molta cura dels menors i persones amb discapacitats.- Dirigir-se fora de l’acte pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-se. En cap cas tornar enrere. Evitar cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podria provocar situacions molt perilloses per la gran quantitat de persones concentrades.- En cas d’emergència, si trucar al telèfon 112 des d'un telèfon mòbil i no dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: buscar un telèfon fix.