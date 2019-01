Aquestes són les 10 cançons que opten a representar Espanya a Eurovisió

Els temes, triats d'una llista inicial de 17 cançons, es podran escoltar complets 48 hores abans de la gala en què s'escollirà la representant

Actualitzada 04/01/2019 a les 16:03

RTVE ja ha fet públiques el total de deu cançons que finalment opten a representar espanya a Eurovisió 2019, que enguany se celebrarà a Tel Aviv. Els temes, interpretats per concursants de la darrera edició d'Operación Triunfo, han estat triats d'una llista inicial de 17 cançons i es podran escoltar completes -només s'ha difós un minut de cada una- 48 hores abans de la gala en la qual s'escollirà la representant. Es desconeix la data en què es farà aquesta gala, tot i que es farà aquest mateix mes de gener.Els deu temes finalistes han estat escollits per votació popular mitjançant la web de RTVE. El públic va poder votar, des del 20 de desembre i fins el passat 2 de gener, les seves tres cançons preferides. Les escollides han estat, per aquest ordre, Muérdeme, interpretada per María, Hoy vuelvo a reír otra vez, cantada per Noelia i La clave, interpretada per Natalia. A aquestes cançons s'hi sumen set més que han estat escollides per RTVE i Gestmusic. Totes elles s'interpretaran en una gala que RTVE emetrà properament, aquest mateix gener.A continuació teniu el llistat de les cançons escollides: