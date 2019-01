Apunyala i mata a la seva xicota i després s'entrega a la Guàrdia Civil

Aquest cas de violència de gènere ha estat confirmat com el primer d'aquest 2019

Actualitzada 03/01/2019 a les 18:11

Tomás S.M.R. de 29 anys i nacionalitat equatoriana s'ha entregat a la Guàrdia Civil després d'haver assassinat amb una arma blanca a la seva xicota, Rebeca A.C.S. de 26 anys, al municipi de Laredo, Cantàbria.La víctima va ser apunyalada al tòrax i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons ha informat la Delegación del Gobierno la víctima, d'origen dominicà, es trobava al país en situació irregular.Feia un any i mig que la parella tenia una relació sentimental, però en el moment del succés estaven en procés de separació. De fet, els fets es van produir durant una discussió que va anar tornant-se violenta fins a arribar al punt que l'agressor va amenaçar de mort a dues companyes de pis de la víctima, que havien intentat retenir-lo.Després d'apunyalar a la dona, Tomás S.M.R. es va personar a la caserna de la Guàrdia Civil i es va entregar. Aquest cas de violència de gènere ha estat confirmat com el primer d'aquest 2019.