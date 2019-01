Segons 'Espejo público', els fets van ocórrer el passat 31 de desembre

Actualitzada 04/01/2019 a les 16:23

Ana Julia Quezada, la assassina confesa del nen Gabriel Cruz, va intentar treure's la vida el passat 31 de desembre, segons ha informat el programa 'Espejo públic'.Els fets es van produir després d'un altercat amb una altra interna de la presó de Acebuche d'Almeria, on els funcionaris van haver d'intervenir. Com a conseqüència, Quezada va ser enviada a aïllament per a protegirla.Allí hauria intentat treure's la vida amb una fulla d'un sol ús que va obtenir a la presó, però els treballadors van aconseguir impedir-ho. Ana Julia va ser atesa en la infermeria i, des de llavors, està sent vigilada. Quezada va ingressar a presó preventiva el passat mes de març.