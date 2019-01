A la deriva un vaixell sense tripulació que transporta 3.500 cotxes Nissan

L'embarcació viatjava del Japó a Hawaii

Actualitzada 04/01/2019 a les 18:07

El vaixell Sincerity Ace es troba al mig de l'oceà Pacífic a la deriva després d'haver patit un incendi dilluns passat, quan navegava del Japó a Hawaii. A bord hi queden uns 3.500 vehicles de la marca Nissan, tal com ha confirmat la companyia Automotive News.La Guàrdia Costera dels Estats Units ha suspès la cerca de l'únic tripulant que seguia desaparegut, ha informat Dennis Vetrano, cap sotsoficial del Centre de Coordinació de Rescat Conjunt de la Guàrdia Costera de Honolulu. Setze dels vint-i-un membres de la tripulació van ser rescatats per vaixells mercants, quatre més estaven ubicats a la deriva. Un portaveu de Nissan ha assegurat que l'empresa no té informació sobre l'estat dels vehicles a bord del Sincerity Ace.L'incendi es va produir durant la nit de Cap d'Any a 1.800 milles nàutiques (3.312 quilòmetres) al nord-oest de Hawaii, quan el capità va informar de la intenció d'abandonar el vaixell, després d'haver intentat extingir l'incendi.El Sincerity Ace té gairebé 200 metres d'eslora i capacitat per 5.200 vehicles. Va sortir de Yokohama, Japó, el 26 de desembre i hauria d'haver arribat al port de Honolulu el 5 de gener.