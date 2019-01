Un home reté i apallissa a la seva dona durant 12 hores

La dona es va recuperar de diversos politraumatismes a l'Hospital 12 de Octubre

Actualitzada 02/01/2019 a les 19:31

El Jutjat especialitzat en Violència Sobre la Dona número 6 de Madrid ha posat en llibertat amb mesures cautelars un home detingut per la policia el passat 30 de desembre a Usera per, presumptament, haver agredit a la seva dona.També s'ha acordat una ordre de protecció i allunyament del suposat agressor, a qui se li ha col·locat un dispositiu telemàtic de control, per tal de tenir-lo sempre localitzat.La detenció es va produir el passat 30 de desembre durant la tarda, quan agents de la Policia Municipal de Madrid van ser alertats d'una agressió per presumpta violència de gènere en un domicili del carrer Raigras. Els agents van comprovar que una dona de 44 anys baixava les escales plorant, acompanyada dels seus fills de 8 i 10 anys.La víctima, que es trobava en estat de xoc, va relatar als agents que havia estat brutalment agredida per la seva parella amb el pal d'una escombra, i que després li havia propinat diversos cops de peu. Va indicar, també, que l'agressió es va produir a la 1 de la matinada i que per evitar que sortís de l'habitació, l'home l'havia retingut fins llavors.La dona es va recuperar de diversos politraumatismes a l'Hospital 12 de Octubre.