Actualitzada 02/01/2019 a les 17:49

Un noi de 33 anys va morir durant la nit de Cap d'Any després de consumir una ampolla de rom i dues begudes energètiques.Els fets van ocórrer a les 20.39 al domicili de la víctima, situat a Los Alcázares, Múrcia, quan un dels companys de pis va trucar a Emergències. L'equip mèdic desplaçat no va poder res per salvar la seva vida. Els testimonis del succés van explicar que estaven prenent unes copes quan la víctima va començar a trobar-se malament i va sortir fora perquè li toqués l'aire. Després es va desmaiar.El cos va ser traslladat a l'Instituto de Medicina Legal de la Región per practicar-li l'autòpsia.