Les sales de cinema registren un 2% menys d'espectadors a tot l'Estat el 2018

Barcelona és la segona demarcació de l'Estat en nombre d'espectadors i 'Jurassic World: El reino caído' de J.A. Bayona el film més vist

Actualitzada 03/01/2019 a les 16:49

Dissabte i dimecres, els dies amb més afluència

Un total de 97.700.000 d'espectadors van assistir al cinema el 2018, que va assolir una recaptació de 585,7 milions. El primer semestre de l'any es van registrar 46,2 milions d'espectadors a les sales, un descens del 3'9% respecte al primer semestre del 2017. No obstant, durant el segon semestre, l'assistència es va elevar fins als 51,4 milions, igualant la xifra del 2017. Amb tot, les dades anuals són un 2% inferiors. En aquest balanç destaca l'augment moderat de les xifres del cinema espanyol, que passa de 17,35 milions de públic el 2017 als 17,63 el 2018. Barcelona és la segona demarcació de l'Estat amb major nombre d'espectadors (13,7%), en un rànquing que lidera Madrid (19,5%). 'Jurassic World: El reino caído' de J. A. Bayona va ser el film amb més recaptació de l'any, amb 24,2 milions d'euros i prop de 4 milions d'espectadors.Després de tres anys de creixement continuat (2014, 2015 i 2016) i un 2017 amb dades de manteniment, el cinema a l'Estat ha patit un descens del 2% en la recaptació i espectadors. A més de 'Jurassic World: El reino caído', completen el podi de pel·lícules més taquilleres 'Bohemian Rhapsody', que va recollir 22 milions i 3,5 milions d'espectadors 'Los Increíbles 2', amb 21 milions de recaptació i 3,7 milions d'espectadors.La xifra positiva de l'any, però, la protagonitza el cinema espanyol, que el 2018 ha assolit els 103.808.053 €, gràcies als 17.625.480 espectadors que han acudit a veure pel·lícules espanyoles, segons dades de l'Institut de Cinematografia i Arts Audiovisuals ICAA, del Ministeri de Cultura. La recaptació obtinguda ascendeix als 103,81 MEUR, mentre que l'any passat va ser d'102,97 MEUR.El cinema a l'Estat ha obtingut una quota de mercat del 17,5%, un altre augment respecte a la quota de 2017, que va ser del 17,41%. Es tracta del segon lloc en preferències del espectador, ja que la quota més elevada correspon al cinema nord-americà, amb més d'un 67% de quota.La pel·lícula espanyola més taquillera en 2018 ha estat 'Campeones', del director Javier Fesser, que ha aconseguit recaptar un total de 19.090.258 euros i l'han vist gairebé 3,3 milions d'espectadors, seguida de 'Superlópez', que ja ha recaptat més de 9,3 milions d'euros i que ha estat vista per 1,5 milions d'espectadors; i de 'Perfectos desconocidos', que ha aconseguit una recaptació de més de 8 milions d'euros amb més d'1 milió d'espectadors.Entre les dades facilitades per Comscore, el 58% dels espectadors escullen el cap de setmana per anar al cinema, mentre que el 42% restant van anar a les sales entre dilluns i dijous. El dissabte es consolida com el dia preferit per anar al cinema, amb 23,4 milions d'espectadors, seguit del dimecres, dia de l'espectador, superant els 18,8 milions.