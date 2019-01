La Xina anuncia que la sonda Chang'e 4 ha aterrat amb èxit a la cara oculta de la Lluna

Es tracta d'una «gran fita de l'exploració humana de l'univers»

Actualitzada 03/01/2019 a les 18:54

Llançada el passat 8 de desembre

El satèl·lit Queqiao, l'interlocutor

La sonda xinesa Chang'e 4 ha aterrat amb èxit a la cara oculta de la Lluna aquest dijous, la primera vegada en la història que això s'aconsegueix, ha informat l'Administració Nacional de l'Espai de la Xina (ANEC).L'ANEC, citada per l'agència oficial de notícies Xinhua, va detallar que l'aterratge es va produir a les 10.26 hores de la Xina (02.26 hora GMT) a la zona prevista: la conca d'Aitken, al pol sud del satèl·lit de la Terra.Per part seva, el diari estatal Global Times ha qualificat l'arribada de la Chang'e 4 al costat fosc de la Lluna com una «gran fita de l'exploració humana de l'univers».La missió farà tasques d'observació astronòmica de radi de baixa freqüència, anàlisi de terreny i relleu, detecció de composició mineral i estructura de la superfície lunar poc profunda i mesurament de la radiació de neutrons i àtoms neutrals per a estudiar el medi ambient en la cara oculta de la Lluna.La sonda, que inclou un mòdul i un vehicle explorador, va ser llançada el passat 8 de desembre per un coet Gran Marcha 3B des del Centre de Llançament de Satèl·lits de Xichang, a la província de Sichuan, al sud-oest del país asiàtic.Quatre dies més tard, la Chang'e 4 va entrar en l'òrbita lunar, després del que l'ANEC retallés l'òrbita de la sonda en dues ocasions, l'última d'elles el passat 30 de desembre.Les comunicacions entre la sonda i la Terra són possibles gràcies a un satèl·lit, Queqiao, posat en òrbita el mes de maig passat i que opera com si fos un «mirall» transmissor d'informació entre els centres de control a la Terra i la Chang'e 4.Programes espacials pioners com el soviètic o l'estatunidenc ja van aconseguir fa més de mig segle fotografiar la cara oculta de la Lluna però mai van aterrar allí, malgrat que l'any 1962 una missió no tripulada estatunidenca ho va intentar sense èxit.El programa Chang'e (batejat així en honor a una deessa que, segons les llegendes xineses viu a la Lluna) va començar amb el llançament d'una primera sonda orbital el 2007, i des de llavors s'ha dut al satèl·lit de la Terra quatre aparells més.L'objectiu final del programa és una missió tripulada a la Lluna a llarg termini, encara que no s'ha fixat la data per a això i alguns experts la situen entorn l'any 2036.