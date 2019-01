La Moncloa assegura que tirarà endavant l'exhumació de Franco malgrat la negativa del prior del Valle de los Caídos

«La posició obstruccionista del prior no impedirà que el procés segueixi el seu curs»

La Moncloa ha assegurat aquest dijous que farà efectiva l’exhumació de les restes del dictador Francisco Franco malgrat l’actitud del prior del Valle de los Caídos, que segons una informació que publica El País nega a l’executiu espanyol l’accés al recinte. Segons La Moncloa, «l’actitud obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirà que el procés segueixi el seu curs». «Entre les gestions previstes pel govern hi figura el trasllat de tots els requeriments legals a les instàncies superiors del prior», assegura l’executiu espanyol, que recorda que l’actitud del priori del Valle «farà que l’opinió pública pugui pensar que l’Església espanyola avala en el seu conjunt la negativa».Tot plegat després que el prior hagi comunicat oficialment al govern espanyol que no autoritza l’accés al Valle de los Caídos. El prior, segons El País, argumenta la manca de consens de la família Franco i el fet que la qüestió està pendent de plets judicials.La Moncloa ha reaccionat aquest matí amb un missatge on assegura que aquesta negativa «ja era coneguda pel govern, que esperava aquesta actitud per part del prior». L’executiu espanyol recorda que el religiós abans d’ingressar a l’Ordre Benedictina va ser candidat a les eleccions de 1993 i 1994 per Falange Española Independiente.«El prior s’ha negat en diferents ocasions a seguir les indicacions donades per les autoritats eclesiàstiques espanyoles, però la seva actitud obstruccionista no impedirà que el procés segueixi el seu curs», afirma l’executiu espanyol.«El govern, malgrat els inconvenients que pugui provocar el rebuig del prior, manté la seva decisió de seguir endavant amb el procés d’exhumació, respectant cadascuna de les garanties a les que té dret la família Franco per llei», conclou.