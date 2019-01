El PP negociarà la investidura amb Vox malgrat el 'no' del partit d'Abascal a les mesures contra la violència de gènere

Teodoro García Egea inclou els contactes amb el partit d’extrema dreta «dins de la normalitat»

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha admès aquest dijous que la seva formació negociarà amb Vox un acord per a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d’Andalusia malgrat el fet que la formació d’extrema dreta condiciona el seu suport a l’eliminació del programa de govern d’un punt per impulsar la lluita contra la violència de gènere. En declaracions a RNE, Egea ha restat importància a una polèmica sobre «si falta una coma o no en un document determinat» i ha recordat que el «canvi» a Andalusia requereix el vot dels 57 diputats que sumen PP, Cs i Vox.Tot plegat poc després que el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, ha insistit que la seva formació exigeix la retirada del punt sobre la violència de gènere de l’acord d’investidura assolit entre el PP i Cs a Andalusia i ha demanat una negociació amb Vox sobre aquesta i altres qüestions programàtiques.Egea ha assegurat que fer de la lluita contra la violència de gènere una qüestió nuclear a l’hora de negociar el futur govern d’Andalusia és una «equivocació», però ha admès que «hi haurà negociació amb Vox» com n’hi ha hagut, ha dit, «amb altres partits en altres regions, i com n’hi haurà segurament en el futur».En tot cas ha advertit Vox que «els andalusos ens han enviat un missatge de canvi que ha de venir de la mà de 59 diputats de Cs i PP» i també de Vox, i per tant «ningú que tingui desig de canvi» pot posar pals a les rodes a aquesta investidura. «Crec que fa falta que es posi en marxa la legislatura perquè qualsevol iniciativa» com la que proposa Vox «es pugui dur a terme al Parlament».