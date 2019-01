Catalunya s'incorpora al sistema d'història clínica electrònica de tot l'estat espanyol

Els metges catalans podran consultar els informes dels pacients d'altres comunitats

Els professionals sanitaris catalans podran consultar la informació clínica dels pacients d'altres comunitats autònomes i els professionals d'arreu de l'estat espanyol podran accedir a la informació dels pacients catalans que s'hagin de visitar a altres comunitats autònomes. El Departament de Salut ha fet el darrer pas per incorporar-se a la història clínica electrònica del Sistema Nacional de Salut i ja ha activitat la possibilitat que els informes interoperables de la població siguin accessibles des de la resta del sistema. Els propers mesos es completarà el circuït. D'aquesta manera, la història clínica electrònica arriba al 94,6% de la població atesa pel Sistema Nacional de Salut.Amb l'activació dels serveis d'emissió a Catalunya, es cobreix una fita important per completar el mapa d'implantació d'aquest servei, amb 7.890.000 persones més, i per tant, s'arriba a la coberta de 42.809.000 persones.Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, l'objectiu del projecte és millorar l'atenció que es dona als ciutadans quan requereixen assistència sanitària durant els seus desplaçaments geogràfics, garantint l'accés a dades clíniques del pacient que hagi generat qualsevol servei autonòmic de salut.Els conjunts de dades formen part de determinats informes emesos per atenció primària, especialistes, serveis d'urgències, altes hospitalàries, infermeria, laboratori, proves d'imatge i altres proves diagnòstiques. A banda, també existeix la Història Clínica Resumida, un extracte que es genera quan se sol·liciten les dades més importants davant una necessitat d'assistència sanitària.Els ciutadans també poden accedir a les seves dades mitjançant un sistema d'identificació digital, i a més a més, poden saber quins centres i serveis han accedit a la seva informació personal, A banda, també poden restringir de forma selectiva, l'accés a documents i reclamar en cas que un accés es consideri injustificat.