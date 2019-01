Catalunya és la comunitat amb més víctimes mortals d'accidents de trànsit el 2018

L'any passat a tot l'Estat, 1.180 persones van perdre la vida a les carreteres, un 1,5% menys que el 2017

Catalunya és la comunitat autònoma amb més víctimes mortals d'accidents de trànsit. Aquest 2018, 185 persones van perdre la vida a les carreteres catalanes, una dada lleugerament superior a la d'Andalusia, que ha tancat l'any amb 170 morts per accident, el País Valencià amb 133 o Castella-Lleó, amb 125. Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de l'Interior aquest dijous, aquestes tres comunitats autònomes han reduït, a diferència de Catalunya, la mortalitat per accidents de cotxe, com també ho ha fet Galícia o Aragó. En total, a tot l'estat espanyol el 2018 han mort 1.180 persones en 1.072 accidents, un 1,5% menys que l'any passat.Segons les dades de la Direcció General de Trànsit, des del 2011 Catalunya només ha estat la comunitat amb més mortalitat a les carreteres, aquest 2018 i el 2015, que es van registrar 176 morts per accident de trànsit. La resta del període, Andalusia ha estat la comunitat amb més mortalitat, però des del 2001, en què va registrar 254 morts, i el 2018, que ha arribat als 170, ha reduït fins a 84 el nombre de víctimes mortals per accident de trànsit. El 2018, a Andalusia s'han produït 30 morts menys a les carreteres que el 2017.En àmbit estatal, els 1.180 morts suposen 18 víctimes menys que el 2017 i 304 menys que el 2011. Es calcula que de mitjana, cada dia moren 3,2 persones a les carreteres, una mitjana que el 2017 va ser de 3,3, però que el 2001, era d'11,1. En els darrers deu anys, s'ha aconseguit reduir la mortalitat a les carreteres un 46%, malgrat que s'hagi incrementat en un 5% els moviments de llarg recorregut, en un 9% el parc de vehicles i en un 13% el cens de conductors.Els accidents mortals en vies interurbanes tenen lloc majoritàriament en vies convencionals, en un 74% dels casos, mentre que a les autopistes i les autopistes només s'hi produeixen el 26% de les morts al volant. El motiu més comú de l'accident és la sortida de via, que representa el 40% dels accidents tant en les carreteres de gran capacitat com en les carreteres secundàries.Els mesos amb més víctimes mortals de trànsit a tot l'Estat han estat, el 2018, els tres mesos d'estiu. En el 80% dels casos, la víctima és home, i el 20% dona, una proporció que es manté estable al llarg dels anys.