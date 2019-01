Vox creu que la llei contra la violència de gènere vulnera els drets dels homes

Javier Ortega Smith exigeix a PP i Cs un «canvi real» de polítiques a Andalusia

Actualitzada 02/01/2019 a les 20:28

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha defensat la derogació de la llei contra la violència de gènere en considerar que vulnera els drets dels homes i «atempta» contra la Constitució i la convivència. Així ho ha dit el dirigent del partit d'extrema dreta des de Granada el dia que Vox ha posat com a condició de la investidura d'un govern de PP i Cs a Andalusia que es retirin els recursos destinats a lluitar contra la violència de gènere. «Combatem totes les lleis sectàries que ens tracten de manera desigual», ha afegit. Així mateix, s'ha dirigit a PP i Cs per avisar-los que no facilitaran un nou govern si no hi ha un canvi real de les polítiques. «No serà a canvi de cromos ni cadires», ha conclòs.Ortega Smith considera que hi ha lleis que han dividit els espanyols entre espanyols de primera i de segona, i que han conculcat drets dels homes. «Són lleis que atempten contra la Constitució i la convivència i, per tant, lluitarem per substituir-les per lleis que tractin com a iguals els espanyols amb independència d'on visquin, de si són homes o dones i amb independència de la seva ideologia política», ha assegurat.Pel que fa a la situació política a Andalusia, el dirigent de Vox ha assegurat que el seu partit farà l'esforç que estigui a les seves mans per fer un «canvi real» i acabar amb el govern del PSOE. Però ha avisat que «no serà a canvi de cromos ni de cadires» i ha exigit a PP i Cs un «compromís de canviar realment les polítiques».