Quatre ferits pel xoc d'un tramvia contra el topall de la via a Sant Adrià de Besòs

La conductora ha hagut de ser rescatada del'interior del comboi i està en estat greu, mentre que els altres afectats tenen ferides lleus

Actualitzada 02/01/2019 a les 10:38

Un total de quatre persones han resultat ferides en un accident d'un tramvia que ha xocat contra el topall de la via a l'estació de Sant Adrià del Besòs. La conductora del comboi, de 41 anys, ha resultat ferida greu. Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques, la dona ha patit una fractura en una cama, un traumatisme facial i un traumatisme toràcic. El SEM ha requerit l'actuació dels Bombers ja que havia quedat atrapada, i ha estat traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Els tres altres passatgers afectats han resultat ferits lleus. Dos dones, de 45 i 56 anys, han estat traslladades a l'hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, mentre que la tercera, de 33 anys i amb una contusió al front, ha rebut l'alta voluntària al mateix lloc dels fets.Segons ha detallat el sotscap territorial del SEM a Barcelona, Jesús Cabanyes, la conductora està «estable» però s'ha hagut de traslladar a l'hospital per valorar-ne les lesions. Cabanyes també ha explicat que es desconeixen, a hores d'ara, les causes del xoc, que ha tingut lloc a tres quarts de 9 del matí.Al llarg del matí, tècnics de la companyia del Tramvia ha estat avaluant els danys i han iniciat les tasques per retirar el comboi accidentat.L'accident ha passat al Trambesòs, a l'última estació de la línia T4. Està tallada la catenària i no hi ha servei de tramvia entre les parades de Sant Adrià i Maresme d'aquesta línia. Tampoc funciona la línia T6.