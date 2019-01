Més de 1.200 medicaments baixen el preu aquest 2019

Suposarà una reducció en la factura pública de 88 milions d'euros

Actualitzada 02/01/2019 a les 16:43

Més de 1.200 medicaments són més barats des del dia 1 de gener a les farmàcies per l'entrada en vigor de l'Ordre de Preus de Referència de 2018, publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) el passat 27 de novembre.Aquesta baixada de preus, segons ha recordat el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, reduirà la factura pública de medicaments en 88 milions d'euros. A més, baixaran també de preu 497 presentacions de medicaments hospitalaris.Entre els medicaments que redueixen el seu preu hi haantiinflamatoris, antitusius, o fàrmacs per a l'artrosis, la hipercolesterolemia, glaucoma o la hipertensió arterial. Així, els deu principis actius amb major impacte en la baixada de preus representen el 89 per cent de la reducció de la factura.A més, també hi ha els principis actius com la budesonida (asma), l'escitalopram (depressió), etoricoxib (artritis i artrosis), ibuprofèn (inflamació, dolor, febre), evonorgestrel/etinilestradiol (anticonceptiu), metotrexato (inmunosupresor), risperidona(esquizofrènia), ropinirol (parkinson), rosuvastatina (hipercolesterolemia) i salbutamol(asma).A partir d'aquest dimarts, amb l'entrada en vigor dels nous preus, les farmàcies dispensaran els medicaments a preu rebaixat, asumint la diferència de les existències que encara tinguin en estoc.