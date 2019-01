La devolució de l'IRPF de maternitat i paternitat de 2016 i 2017 es pot demanar a partir d'avui

L'Agència Tributària habilita un formulari específic online per realitzar la reclamació

Actualitzada 02/01/2019 a les 12:24

Els contribuents que van cobrar prestacions de maternitat o paternitat el 2016 i 2017 poden sol·licitar des d’aquest dimecres la devolució de l’IRPF corresponent, segons ha explicat l’Agència Tributària en un comunicat.Per reclamar la devolució, l’Agència Tributària ha habilitat un formulari específic online en la seva pàgina web en el que s’ha d’indicar l’any en què es va percebre l’ajuda i un número de compte bancari, sense necessitat d’adjuntar documents addicionals. També és possible sol·licitar-ho en paper.Davant de la sentència del Tribunal Suprem que va declarar exemptes de tributació les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, el Ministeri d’Hisenda va posar en marxa un mecanisme per reclamar la devolució dels anys no prescrits, en el qual va incloure també els permisos de paternitat.Així, els qui van cobrar prestacions de maternitat o paternitat el 2014 o el 2015 poden sol·licitar la devolució de l’IRPF des del desembre passat, mentre que els qui ho van fer el 2016 o 2017 poden reclamar-la a partir d’avui.Els contribuents que hagin cobrat prestacions el 2018 no han de fer cap procediment, ja que presentaran la declaració de la Renda d’aquest exercici el 2019 i ja figuraran com a rendes exemptes.Els col·lectius no integrats al règim de la Seguretat Social, com empleats públics i autònoms, també podran reclamar les devolucions pel mateix sistema. Hisenda estima que es reintegraran uns 1.200 milions d’euros a més d’un milió de mares i pares, amb un import mitjà de 1.600 euros en les prestacions de maternitat i 383 euros en les de paternitat.