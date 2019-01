Detingut per agredir la seva parella i deixar-la mig nua al carrer

No consten antecedents ni altres denúncies entre la parella

Actualitzada 31/12/2018 a les 18:23

El jutjat de guàrdia de Lleida ha rebut aquest dilluns al jove de 24 anys que va ser detingut diumenge per suposadament agredir la seva parella, de 18 anys, i deixar-la mig nua en ple carrer. Després de la declaració s'ha acordar la presó provisional comunicada i sense fiança. La causa està oberta per un delicte de maltractament i el jutjat s'inhibirà al jutjat de violència sobre la dona que seguirà amb la instrucció de la causa. Segons ha informat el TSJC, no consten antecedents ni altres denúncies entre la parella. La jove va patir contusions i una mossegada al dit i per aquest motiu se la va traslladar al CAP de Prat de la Riba.Els fets van tenir lloc diumenge quan agents de la Guàrdia Urbana van detenir un home que estava agredint una dona a la zona del Parc de l'Aigua després de ser alertats per una trucada. La Paeria va posar en marxa els protocols per a dones maltractades per violència de gènere. El detingut és un home d'origen uruguaià domiciliat fora de Lleida i a l'interior del seu vehicle portava un parell de gossos, un d'ells de raça perillosa, que també van ser intervinguts per la policia.