Desapareixerà la diferenciació de limitacions entre 90 km/h i 100 km/h existent per als turismes i les motocicletes en vies convencionals d’un únic carril

Actualitzada 01/01/2019 a les 21:36

A finals de gener i principis de febrer entrarà en vigor la baixada del límit de velocitat a 90 quilòmetres per hora en vies convencionals, la reforma i actualització del carnet per punts i l’obligatorietat d’assistir a classes teòriques presencials per treure el permís de conduir. Una de les mesures estrella de l’actual govern que es posarà en marxa és fer desaparèixer l’actual diferenciació de limitacions genèriques entre 90 km/h i 100 km/h existent per als turismes i les motocicletes en vies convencionals d’un únic carril, establint una limitació general de 90 quilòmetres per hora. Des de la seva publicació al BOE, la DGT ha posat un termini de 30 dies perquè els titulars de les vies canviïn els senyals de trànsit. Un cop canviades, començaria a aplicar-se la mesura. L’aposta per reduir la velocitat no es queda aquí. La DGT també espera reformar el carnet per punts, un sistema que va ser implantat el 2006. L’actualització de Trànsit implica augmentar la pèrdua de punts per realitzar aquells comportaments que considera «perillosos» en la conducció: ús del mòbil; falta d’ús o ús incorrecte de sistemes de seguretat (cinturó, casc o cadireta infantil); i excés de velocitat. Si fins ara conduir utilitzant el telèfon mòbil podia suposar la pèrdua de tres punts, ara se’n perdran sis. En el cas de no utilitzar alguns dels dispositius de seguretat del vehicle, la sanció passa de la pèrdua dels tres punts actuals, als quatre.