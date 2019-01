Aquesta és la paraula de l'any 2018 segons Fundéu

'Micoplástico', l'escollida, competia amb altres mots com 'micromachismo' o 'VAR'

Actualitzada 02/01/2019 a les 10:59

‘Microplástico’, la veu que designa els petits fragments de plàstic que s’han convertit en una de les principals amenaces per al medi ambient i la salut dels éssers humans, ha estat elegida paraula de l’any 2018 per la Fundéu BBVA.Aquesta és la sisena ocasió en la qual la Fundació de l’Espanyol Urgent dóna a conèixer la seva paraula de l’any, escollida entre aquells termes que han estat presents en major o menor mesura en l’actualitat informativa durant els últims mesos i tenen, a més, interès des del punt de vista lingüístic.Després d’escollir ‘escarnio’ el 2013, ‘selfi’ el 2014, ‘refugiado’ el 2015, ‘populismo’ el 2016 i ‘aporofobia’ el 2017, l’equip de la Fundació ha optat en aquesta ocasió per ‘microplástico’, un terme que posa l’accent a la presa de consciència al voltant a un dels grans problemes mediambientals a què s’enfronta la humanitat.Abans de donar a conèixer la decisió definitiva, la Fundació va publicar una llista de dotze paraules finalistes en les quals també es trobaven altres paraules rellevants aquest any, com per exemple ‘micromachismo’ o ‘VAR’.