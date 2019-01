Tres gossos de raça perillosa ataquen a una noia de 23 anys

La víctima va patir ferides als braços i a les mans

Actualitzada 31/12/2018 a les 16:53

Una mujer de 23 años, en #Guadalajara, resulta herida tras ser atacada por tres perros de raza peligrosa en la vía pública. A consecuencia de las heridas producidas por las mordeduras la afectada fue trasladada al Hospital de la capital alcarreña #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) 31 de desembre de 2018

Una noia de 23 anys ha estat atesa a l'Hospital General de Guadalajara per les ferides provocades per l'atac de tres gossos.Els fets van ocórrer dilluns a les 4.20 hores a la via pública. La víctima passejava a tres gossos catalogats com a raça potencialment perillosa, quan dos d'ells es van començar a barallar. Quan va intentar separar-los un d'ells li va mossegar a la mà. La noia va ser ingressada per ferides als braços i a les mans.