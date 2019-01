Què puja i què baixa aquest 2019

Les tarifes del gas baixaran, mentre que la part regulada de la llum es mantindrà congelada

Actualitzada 01/01/2019 a les 10:42

L'exercici 2019 arrenca amb pujades de les pensions, el salari mínim i el sou dels empleats públics, però també de les hipoteques, i descensos en la tarifa del gas, els peatges d'algunes autopistes i la congelació de preus als trens de Rodalies, encara que pujaran els de mitjana distància.A continuació figuren alguns elements de la vida quotidiana que pugen, baixen -o es mantenen igual- amb l'arrencada de l'any.- Pensions, SMI i salari dels funcionaris. L'any 2019 arriba amb bones notícies per a pensionistes, treballadors que cobren el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i empleats públics.Les pensions pujaran, en general, un 1,6%, si bé les mínimes i no contributives ho faran en un 3%, encara que els treballadors que cobren l'SMI, que pujarà un 22,3% fins a 900 euros mensuals en 14 pagues, seran els més beneficiats.Per als empleats públics, els salaris pujaran un 2,25% i podran tenir una alça variable addicional del 0,25% en la segona meitat de l'any, segons el creixement del PIB que s'aconsegueixi en 2018.- Les hipoteques. La dada oficial de tancament de moment no s'ha publicat, però l'euríbor a dotze mesos, l'indicador més utilitzat per al càlcul de les hipoteques a Espanya, previsiblement tancarà 2018 a l'alça, amb una taxa al desembre pròxima al -0,132%, enfront del -0,147% del mes anterior. Això suposa que una hipoteca mitjana s'encareixi en uns 30,6 euros anuals.- Els peatges. Les tarifes de les autopistes de peatge dependents de l'Administració General de l'Estat pujaran entorn del 1,67%. D'aquesta pujada estan excloses les autopistes en fallida que han revertit a l'Estat, que baixaran una mitjana del 30% a partir del 15 de gener.Les autopistes són l'AP-41, que discorre entre Madrid-Toledo i en breu revertirà a l'Estat, i les ja revertides: R-2, R-3, R-4 i R-5, conegudes com les radials madrilenyes; l'AP-36, entre Ocaña i La Roda; l'AP-7 Cartagena (Múrcia)-Vera (Almeria); la Circumval·lació d'Alacant i la M-12 Eix Aeroport.- La quota dels autònoms. Als autònoms els pugen les quotes a la Seguretat Social: 5,36 euros la mínima mensual (fins a 283,3 euros) i 6,89 per als societaris, encara que milloren les seves prestacions per cessament d'activitat, accidents de treball i malaltia professional.- Els bitllets de les classes Avant i Mitja distància de Renfe. Pugen un 7% i un 3,5%, respectivament.- El correu postal. Serà una mica més car. El franqueig de la carta nacional ordinària amb un pes de fins a 20 grams, el producte més utilitzat, costarà 5 cèntims i passarà a tenir una tarifa de 0,60 euros.Les cartes i targetes postals internacionals es franquejaran amb 1,40 euros, cinc cèntims més que en 2018, quan la destinació sigui Europa, inclòs Groenlàndia, i amb 1,50 euros (1,45 euros en 2018) per a la resta de països.- El gas. Les tarifes d'últim recurs (TUR) del gas natural, que estrenen any amb un canvi de metodologia en el seu càlcul, baixaran de mitjana un 4,6% per al primer trimestre de l'any.Els usuaris de la TUR 1, que usen el gas per a cuina i aigua calenta, tindran un descens del 3,8% respecte a les tarifes fixades a l'octubre per a l'últim trimestre de 2018, mentre que per als de la TUR 2, que també l'empren per a calefacció, serà d'un 4,8%.La part regulada del rebut del gas, els denominats peatges, que fixa el Govern, romandran en 2019 congelats, per cinquè any consecutiu.- La llum. Igual que el gas, la part regulada, que representa entorn del 60% del preu, estarà congelada.A més, durant una part del nou any no es pagarà l'impost a la generació elèctrica del 7%, que el Govern va decidir a primers d'octubre suspendre durant sis mesos.- L'IBI. Amb l'entrada del nou any gairebé 1.800 municipis actualitzen el valor cadastral dels seus béns immobles i aplicaran una baixada mitjana conjunta del 1,92%. Això no vol dir que hi hagi baixades en tots els municipis: els canvis oscil·laran entre caigudes del 2% i pujades del 5%.- La gasolina i el gasoil. Els preus de la gasolina i el gasoil inicien l'any acumulant set setmanes de descensos, després dels màxims que va registrar el petroli a l'octubre.- La bombona de butà. La bombona arrenca l'any sense variacions i continuarà costant 15,33 euros, després de pujar un 4,93% al novembre, fins que el seu preu es revisi al gener.- Els bitllets de Rodalies i Ample Mètric. Renfe manté les tarifes per als serveis de Rodalies i Ample Mètric, que suposen el 80% dels viatges.