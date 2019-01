Nit de Cap d'Any «tranquil·la» amb una disminuació en les detencions

L’accidentalitat cau un 15% amb 22 accidents, dos ferits greus a Vidreres i Lleida i nou de lleus

Actualitzada 01/01/2019 a les 13:50

Els Mossos d’Esquadra han fet 19 detencions al llarg del 31 de desembre i fins al matí de l’1 de gener, deu menys que durant les celebracions de Cap d’Any de l’any passat. D’aquestes, cinc s’han produït específicament durant la nit de Cap d’Any i sis més han estat per violència de gènere o domèstica. La nit de Cap d’Any del 2018 ha estat «tranquil·la», ha celebrat el conseller d’Interior, Miquel Buch, tant en aquest sentit com a les carreteres catalanes, on l’accidentalitat ha caigut un 15% amb tan sols 22 accidents i cap de mortal. Hi ha, però, dos ferits greus en dos accidents de trànsit produïts a la N-II a Vidreres i a la demarcació de Lleida, i nou ferits lleus més en altres accidents. Els Mossos d’Esquadra han triplicat els efectius dedicats al control del trànsit i han desplegat una quarantena de controls d’alcoholèmia i drogues on s’han donat 57 positius.Miquel Buch s’ha felicitat per una nit de Cap d’Any «tranquil·la» en termes de seguretat ciutadana i d’accidentalitat a les carreteres. El conseller ha facilitat unes xifres que ha emmarcat en la «normalitat» i que són «positives» perquè suposen menys detencions i accidents que l’any 2017 en aquesta data.El cos de Mossos d’Esquadra va desplegar durant el dia d’ahir i la nit de Cap d’Any un dispositiu de 3.500 agents, és a dir, amb un reforç de 800 efectius respecte una nit convencional. Entre ells, els agents destinats al trànsit, que han estat el triple que habitualment.Durant la nit i fins a les deu del matí s’han mantingut una quarantena de punts de control d’alcoholèmia i drogues. En total s’han fet 791 proves o comprovacions que han acabat amb 57 positius per alcohol o alcoholèmies (un 7,2%). Són vint menys que l’any passat, per bé que aleshores el nombre de comprovacions va ser força més elevat, amb 1178.Al llarg de tota la jornada del 31 de desembre i fins al matí d’aquest 1 de gener de 2019 s’han detingut 19 persones, ha informat Buch. Sis d’aquestes tenen relació amb presumptes casos de violència domèstica o de gènere i la resta estan lligades a fets delictius sobre patrimoni i altres casuístiques. De totes les detencions, només 5 s’han realitzat durant la Nit de Cap d’Any. L’any passat en van ser 10 la mateixa nit.La Nit de Cap d’Any deixa també un balanç de 22 accidents (quatre menys que la del 2017). Quinze a la demarcació de Barcelona, quatre a Girona, un a Ponent i quatre a Tarragona. Només dos d’aquests accidents han provocat ferits greus. Un, a la Nacional-II a Vidreres ocorregut aquest matí, amb un ferit greu, i l’altre a la demarcació de Lleida, amb un altre ferit de gravetat. En la resta d’accidents hi ha hagut 9 ferits lleus.