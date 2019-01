Investiguen com a atac terrorista un apunyalament amb tres ferits a Manchester

La policia es va abalançar sobre l'atacant moments després del succés, el qual continua arrestat

La policia britànica investiga l'apunyalament de tres persones en una estació del metro de Manchester (Anglaterra) durant la nit de cap d'any com un possible atac terrorista, pel qual roman detingut un jove de 25 anys.Un home i una dona d'uns 50 anys estan ingressats amb ferides greus en l'abdomen i el rostre arran de l'incident, encara que no es tem per la seva vida, mentre que un agent de policia va ser donat d'alta anit després de rebre una punyalada en l'espatlla.Testimonis del succés, que es va produir minuts abans de les 21.00 GMT en la cèntrica estació de Victoria, asseguren que l'atacant va cridar consignes islamistes, si bé les forces de seguretat van destacar que mantenen la «ment oberta» sobre les motivacions de l'atac.La unitat antiterrorista de la policia ha registrat avui el domicili on creuen que viu el sospitós, una casa adossada en Cheetham Hill, al nord de la ciutat anglesa.«La passada nit vam sofrir un terrible atac contra gent que simplement celebrava la nit de Cap d'Any», ha afirmat en una compareixença davant els mitjans el cap de la policia de Manchester, Ian Hopkins.La primera ministra britànica, Theresa May, ha expressat a les xarxes socials la seva solidaritat amb «aquells que van resultar ferits en el presumpte atac terrorista» i ha agrait als serveis d'emergències la seva «valenta resposta».L'estació de Victoria forma part del mateix complex en el qual es troba el pavelló Manchester Arena, on una bomba va matar al maig de 2017 a 22 persones a la sortida d'un concert de la cantant estatunidenca Ariana Grande.«Entenc que el succeït anit ha afectat moltes persones i provoca preocupació. El fet que ocorregués tan prop de l'escena de l'atac terrorista del 22 de maig de 2017 ho fa encara més terrible», ha declarat Hopkins.Testimonis del succés han assegurat a mitjans locals que el jove va cridar «Al·là» i «Llarga vida al califat».«S'han publicat moltes informacions a la premsa sobre allò que suposadament va dir l'atacant durant l'incident i, per això, vull deixar clar que estem tractant això com una investigació terrorista», ha indicat l'ajudant de cap de policia Russ Jackson.Ha ressaltat, amb tot, que els agents continuen tractant d'establir quina era la motivació del jove detingut.«Estem considerant òbviament la seva salut mental, donat el frenètic que va ser l'atac i la seva naturalesa aleatòria, però també tenim en compte que s'ha produït en la mateixa localització que l'atac de Manchester (Arena)», ha detallat.Una veïna de l'habitatge que ha estat registrada, Nousha Babaakachel, de 40 anys, ha dit als mitjans que a la casa viu un matrimoni d'origen somali que té quatre fills i una filla.Aquesta veïna ha relatat que la família va arribar a Londres fa uns dotze anys procedent d'Holanda, i que dos dels fills estudien en la universitat, un treballa en l'aeroport de Manchester i un altre va tornar a Somàlia.Un productor de la cadena pública BBC, Sam Clack, estava en l'estació de Victoria quan es va produir l'incident i ha relatat com la policia es va abalançar sobre l'atacant moments després que apunyalés a la parella que va resultar ferida.«El noi va començar a retrocedir en direcció cap a mi. Va arribar a estar a uns dos metres d'on jo estava, mirava al voltant de manera espantadissa. Vaig veure que portava un ganivet de cuina amb una fulla d'uns 30 centímetres», ha relatat aquest testimoni.«Vaig escoltar com el noi cridava 'Al·là' clarament. No vaig escoltar la resta de la frase», ha agregat Clack, qui ha detallat com en un altre moment el sospitós va dir: «Mentre continueu bombardejant altres països, aquest tipus de merda continuarà ocorrent».La policia ha subratllat que no hi ha indicis que apuntin al fet que el jove va planejar l'atac amb altres persones i ha demanat als ciutadans que van ser testimonis de l'incident que aportin les imatges o els detalls que puguin tenir.L'estació de Victoria ha reobert al matí, una vegada els equips forenses han registrat el lloc, mentre que el jove segueix arrestat i està sent interrogat.