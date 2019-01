Allarguen fins al 6 de gener el reforç de la vigilància a Barcelona per l'amenaça terrorista

Buch apunta que la policia «no dona molt de fonament» a la possibilitat que el detingut a la Sagrada Família suposi un perill

Actualitzada 01/01/2019 a les 13:07

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat aquest dimarts que els Mossos d'Esquadra allargaran fins al proper 6 de gener el reforç de la vigilància a Barcelona per l'amenaça terrorista. Estan controlant les zones més turístiques per risc d'atemptat després que els Estats Units emetessin una alerta el 23 de desembre demanant als seus ciutadans que incrementessin les precaucions en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos de la capital catalana, sobretot a la Rambla. D'altra banda, sobre l'home detingut quan intentava entrar a la Sagrada Família amb municions a la motxilla, Buch ha confirmat que els Mossos «no donen molt de fonament» a la possibilitat que suposi un perill.Es tracta d'un caporal de l'exèrcit francès que aquest dimarts passarà a disposició judicial. Està detingut per tinença il·lícita d'armes.En preguntar-li per la denúncia que han presentat dos mossos d'Esquadra que van xocar contra una barricada de pneumàtics a Les Borges Blanques el passat 21 de desembre, el conseller ha reconegut que s'ha assabentat recentment d'aquest cas, i ha apuntat que ara s'estan investigant els fets.En tot cas ha confirmat que els dos agents van tenir un accident amb uns pneumàtics quan anaven al seu lloc de treball, ja que viuen en una zona de Catalunya però treballen en una altra regió policial.