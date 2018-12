Una noia torna a casa quatre dies després d'haver estat incinerada

La policia va trobar el cadàver d'una noia i van suposar que era ella

Actualitzada 28/12/2018 a les 18:49

Una noia de 26 anys de Patiala, a l'Índia, s'ha convertit en la protagonista d'una història inversemblant. Naina Rani va desaparèixer el passat 8 de desembre quan havia quedat amb un home, la seva família va denunciar els fets a la policia.El dia 11 de desembre els agents van trobar el cadàver mutilat d'una noia d'uns 20 anys en un sac, i van donar per fet que es tractava de Naina. De fet, els agents van demanar ajuda per identificar el cadàver, i el 14 de desembre la família va confirmar que el cadàver corresponia al de Naina. L'endemà els familiars van realitzar el ritual corresponent al funeral i van incinerar el cos.Segons informa el mitjà The Times of India, la policia sospitava que l'home que s'havia citat amb la víctima era el responsable de la seva mort.Quatre dies després de l'enterrament, Naina Rani va tornar a casa acompanyada del noi amb el qual havia marxat.Després de celebrar que tot quedés en una terrible experiència, la policia es troba enmig d'un nou misteri, ja que no saben a qui correspon el cadàver trobat.