Tres motoristes ferits greus en xocar amb un cotxe a l'N-II a Vilademuls

Dos dels afectats han perdut una cama i la conductora del turisme ha estat detinguda per anar beguda

Actualitzada 30/12/2018 a les 13:14

El turisme ha envaït el carril contrari

Tres motoristes han resultat ferits de gravetat aquest diumenge al matí en xocar amb un cotxe a l’N-II a l’altura de Vilademuls (Pla de l'Estany). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l’avís de l’accident s’ha rebut a les 8.57 hores a l’altura del punt quilomètric 732, on, segons els Mossos d’Esquadra, el turisme ha envaït el carril contrari. A causa de l’impacte els tres conductors de motocicleta han resultat ferits greus i a dos d’ells han perdut una cama. Dos dels motoristes han estat evacuats a l’Hospital Josep Trueta de Girona i l'altre ha estat traslladat a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. La conductora, ferida lleu, ha estat detinguda pels Mossos d’Esquadra perquè anava beguda.Fins al lloc s’han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre ambulàncies i dos helicòpters del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.Segons un comunicat de la policia catalana, la conductora del turisme té 22 anys, és de nacionalitat espanyola i veïna de Lloret de Mar (La Selva). La dona ha estat detinguda «com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d’alcohol penalment punible amb resultat d’accident».Mentre els serveis mèdics atenien els tres motoristes ferits de gravetat, els mossos han constatat que l’accident ha passat quan la conductora del turisme, que anava en sentit sud, ha envaït el carril contrari per on circulava un grup de cinc motocicletes i ha xocat contra tres d’elles. El sinistre ha passat en un tram d’obres.Els agents han detectat que la conductora anava beguda. La prova d’alcoholèmia ha donat un resultat positiu de 0,42 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quan el límit màxim permès en aquest cas era de 0,25 mg/l.La detinguda, que no tenia antecedents, ha estat traslladada a la comissaria de Vista Alegre de Girona i passarà pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la ciutat.