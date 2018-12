Tres membres de la Legión condemnats per dur haixix en un buc de guerra

Van traslladar 320 quilos d'haixix de Ceuta a Almeria

Actualitzada 28/12/2018 a les 19:17

Tres membres de la Legión han estat condemnats pel Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla a tres anys i onze mesos de presó, i al pagament d'una multa de 520.000 euros, per transportar 320 quilos d'haixix de Ceuta a Melilla en un buc de guerra. Els encausats perdran la seva feina i seran suspesos de càrrecs públics i inhabilitats durant el temps de la condemna.Els fets van ocórrer el 15 d'octubre de 2015 quan agents de la Guàrdia Civil van intervenir la droga dels vehicles militars del Tercio Duque de Alba II de La Legión de Ceuta al Campo de Tiro y Maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator, Almeria.El Tribunal ha condemnat a tres militars dels sis encausats, ja que no aprecia proves suficients per condemnar-los.La sentència conclou que els condemnats van posar la droga amagada als vehicles militars. Quan van arribar a Almeria i es disposaven a descarregar el material oficial, un tinent els va informar que una part d'aquest material no havia d'estar present al vehicle, moment en el qual va descobrir la droga.