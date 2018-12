Surt de la presó després de violar a la seva neboda i viola i intenta matar al seu nebot

El va deixar inconscient a base de cops de puny i el va violar mentre intentava degollar-lo

Actualitzada 28/12/2018 a les 19:44

Un home de 33 anys ha estat detingut a Neuquén, Argentina, per violar i intentar degollar al seu nebot de 3 anys el dia de Nadal. El detingut és reincident, l'any 2017 va sortir de presó després de complir condemna per haver violat a la seva neboda, informa el mitjà La Mañana de Neuquén.El delinqüent no va dubtar en tornar a cometre una violació, tot i estar la família al mateix domicili. Es va aprofitar que el menor dormia i se'l va emportar a una zona de la casa on hi havia un matalàs, allí el va deixar inconscient a base de cops de puny i el va violar mentre intentava degollar-lo.Per sort els familiars van arribar a temps i van evitar el crim. El nen va ser traslladat a l'hospital amb una ferida de 14 centímetres al coll.