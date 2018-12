Mor Cesáreo Estébanez, el famós Romerales de la sèrie 'Farmàcia de guàrdia'

Segons ha confirmat la Unió d'Actors i Actrius, l'actor ha mort als 77 anys

L’actor Cesáreo Estébanez ha mort avui als 77 anys al municipi sevillà d’Alcalá de Guadaíra, on residia amb la seva dona, segons ha confirmat la Unió d’Actors i Actrius. L’actor val·lisoletà, es va fer famós interpretant, entre d’altres papers, al sergent Romerales a ‘Farmàcia de guàrdia’, la veu ronca del qual era molt popular.Estébanez va tenir una llarga trajectòria professional, amb papers en pel·lícules i sèries com ‘Estudio 1’, ‘La forja de un rebelde’, ‘Menudo es mi padre’, ‘Turno de oficio: diez años después’, ‘Médico de família’, ‘Siete Vidas’, ‘Periodistas’, ‘Manolito Gafotas’, ‘Hospital Central’, ‘Los Hombres de Paco’, ‘Herederos’ i ‘Escenas de matrimonio’.El polifacètic artista, que va alternar el drama amb la comèdia, va treballar al llarg de dècades de carrera a les ordres dels directors més grans de cinema espanyol com Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón, Antonio Giménez Rico, Mario Camus, Carlos Saura o Pilar Miró, entre d’altres.El 1993 va ser reconegut amb el Premi de la Unió d’Actors i Actrius al millor personatge secundari de televisió pel paper del sergent Romerales de ‘Farmàcia de guàrdia’. El cos serà traslladat al tanatori de Palència i la capella ardent s’obrirà sobre dos quarts de vuit del vespre d’aquest diumenge. Demà, dilluns, es farà el funeral a tres quarts d’una del migdia a l’església parroquial de San Lázaro de Palència.La Unió d’Actors i Actrius ha lamentat al seu compte de Twitter la mort de l’artista i també s’han unit als missatges a través de les xarxes socials companys de professió i artistes com l’actor i director Pedro Mari Sánchez o l’actor Juan Diego Botto. «Els que el van conèixer saben l’increïble i generós que era. Els que el van veure actuar saben el gran actor que va ser», ha escrit Botto.