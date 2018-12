L'home, que manifesta ser un militar francès, ha estat detingut per tinència il·lícita

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de nacionalitat francesa que intentava entrar a la Sagrada Família amb diversos carregadors d'arma curta, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN. Els serveis de seguretat del temple han alertat la policia al voltant de les cinc de la tarda d'aquest diumenge en detectar la munició als arcs detectors de metall. L'arrestat assegura que és un militar francès però està detingut per tinència il·lícita d'armes. Segons ha pogut saber l'ACN, l'home ha col·laborat en tot moment amb els agents. També ha assegurat haver-se «descuidat» els carregadors a sobre. A més, els policies han localitzat una arma en el seu cotxe, aparcat a prop del temple. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per investigar els fets. Les mateixes fonts han explicat que no es creu que el retingut tingués intenció de cometre un atemptat terrorista.Aquest incident ha arribat després que la policia catalana hagi reforçat la vigilància en zones concorregudes de Barcelona per l'avís d'una possible amenaça terrorista durant les vacances de Nadal. Les forces de seguretat mantenen l'alerta antiterrorista en nivell 4 sobre 5.