Creix un 20% la venda de la Grossa de Cap d'Any a través d'internet

Nombrosos punts de distribució esgoten els bitllets durant els dies previs al sorteig

Actualitzada 30/12/2018 a les 17:45

La venda de bitllets de la Grossa de Cap d’Any a través d’internet ha augmentat un 20% en comparació a l’any passat. Segons dades facilitades per Loteria de Catalunya a l’ACN, aquest 2018 s’han disparat els clients que han optat per comprar els seus números utilitzant la pàgina web oficial o l’app de telefonia mòbil, dos mètodes que permeten escollir la combinació de xifres o bé triar un número aleatori. En conjunt, comptabilitzant la venda de bitllets físics, la distribució de la Grossa de Cap d’Any ha crescut un 4% respecte la mateixa data de l’any passat. A menys de 24 hores per l’inici del sorteig, nombrosos punts de venda física han esgotat els bitllets, mentre alguns compradors busquen un establiment on poder aconseguir un número a última hora.Aquest any diversos compradors de la Grossa de Cap d’Any han optat per escollir els seus números a través de la pàgina web i de l’aplicació de telefonia mòbil, previ registre al portal web de Loteria de Catalunya. Segons aquest organisme, hi ha hagut un 20% més de compradors que han seguit aquest mètode en comparació a les dades de l’any passat.Durant aquest cap de setmana, però, també hi ha molts ciutadans que s’apropen als punts de venda física en busca d’un bitllet per al sorteig de dilluns, bé sigui en el format tradicional de cartró o escollint un número a través del terminal expenedor. Entre els establiments que només tenien bitllets de cartró, n’hi ha molts que ja han esgotat les existències.És el cas d’un dels dos supermercats Esclat de Vilafranca del Penedès, on van vendre l’últim bitllet just ahir dissabte. «Cada any s’exhaureix», ha explicat a l’ACN Josep Enciso, gerent de l’establiment, que ha puntualitzat que aquest any han incrementat la distribució de bitllets prop d’un 17%.Segons Enciso, el sorteig de la Grossa de Cap d’Any «té molt bona acceptació entre els clients perquè és un producte de proximitat», i ha vaticinat que demà dilluns encara hi haurà compradors que els preguntaran si poden aconseguir algun número a últim moment, ja que la venda està autoritzada fins les 11 h -una hora abans del sorteig-.Entre els clients consultats aquest diumenge, la majoria havien comprat setmanes enrere diversos números de la Grossa de Cap d'Any, i molts d’ells han admès que enguany han adquirit més bitllets que altres vegades, malgrat l’increment de preu.Al mateix temps, algunes de les persones consultades han explicat que prefereixen invertir en el sorteig del 31 de desembre en comptes de participar a la Grossa de Nadal que es va celebrar a nivell estatal el dia 22. «He preferit la catalana que l’altra, i pel dia 22 només vaig jugar els números de compromís», ha explicat Lourdes Esteve, clienta del supermercat Esclat.Un altre client, Carles Prats, ha assegurat que mai ha tingut costum de jugar al sorteig estatal però, en canvi, sempre ha participat a la Grossa de Cap d’Any perquè «és d’aquí i fa més il·lusió». Un motiu que també ha senyalat un altre comprador, Dani Martí, que aposta per arrelar aquest sorteig com a «tradició».En paral·lel, al centre de Vilafranca del Penedès també es repetien els motius patriòtics entre els veïns que fa dies que han comprat bitllets pel sorteig d’aquest dilluns. «Tot i ser més cara que l’any passat, he agafat algun número més, per convenciment», ha explicat Joan Santacana, client de la Llibreria Pujol, en referència a l’augment de preu dels bitllets de 5 a 10 euros.Al mateix establiment, un altre client, Josep Marsé, ha assegurat que juga indistintament al sorteig del 22 de desembre i al de la Grossa de Cap d’Any i ho ha atribuït a la «il·lusió» que promouen tots dos esdeveniments. En tots dos sortejos ha assegurat que escull els números de forma aleatòria «perquè la sort no se sap mai d’on ve», mentre altres compradors consultats han admès que es guien per terminacions relacionades amb dates especials.Tot i predominar els clients que han comprat prèviament diversos números per a aquest 31 de desembre, també hi ha hagut ciutadans que han explicat que declinen participar al sorteig. Sense voler ser enregistrats, han detallat que principalment no hi juguen perquè els «desmotiva» l’import dels premis, que critiquen que siguin inferiors als del sorteig de Nadal.