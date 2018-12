51 controls d'alcoholèmia i droga durant la nit de Cap d'Any

Trànsit desplega un dispositiu especial i fa una crida a «extremar la prudència» a la carretera

El Servei Català de Trànsit (SCT) desplegarà durant la nit de Cap d'Any un dispositiu especial de circulació amb 51 controls d'alcoholèmia i drogues arreu del territori per vetllar per la seguretat a la carretera. Un total de 172 efectius dels Mossos d'Esquadra participaran en l’operatiu, que començarà a les 10 del vespre del 31 i acabarà a les 10 del matí del primer dia del 2019. Prevenir contra els efectes de l'alcohol i les substàncies estupefaents i retirar de la circulació aquells conductors que hagin begut o que s'hagin drogat és l'objectiu prioritari dels controls que es realitzaran durant la nit de Cap d'Any. El SCT ha fet una crida a «extremar la prudència» a la carretera durant la primera nit de l'any. Aquest 2018, 185 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes.El Servei Català de Trànsit ha informat que durant la nit de Cap d’Any els desplaçaments no acostumen a ser de llarg recorregut, ja que majoritàriament són a localitats veïnes i per vies ja conegudes. A més ha recordat que, encara que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident pot incrementar, ja que l’única taxa segura és 0,0%. També destaca el consum de substàncies psicoactives altera les condicions físiques i psíquiques, cosa que comporta un risc greu a la carretera.«El consum d’alcohol o altres drogues té unes conseqüències tràgiques quan es combina amb la conducció», de fet «es considera un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària». Segons les dades de l’Institut de Medicina Legal del 2017, el 38% dels conductors morts en accidents de trànsit a Catalunya van donar positiu en consum en alguna d’aquestes tres substàncies: alcohol, drogues o psicofàrmacs. En el 30,7% de les víctimes mortals es va detectar presència d’alcohol i en un 13,3%, drogues o psicofàrmacs.