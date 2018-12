Condemnat a 11 anys de presó per abusar de la seva neboda durant anys

Els abusos van començar quan la menor tenia «uns 7 o 8 anys fins als 12 o 13»

Un home ha estat condemnat a 11 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals continuat a la seva neboda, a la qual va realitzar «tocaments» i va obligar a diferents pràctiques sexuals quan es quedava a casa seva des que tenia «uns 7 o 8 anys fins als 12 o 13».La sentència, de la Secció Quarta de l'Audiència de Sevilla també condemna l'acusat a set anys de llibertat vigilada després de complir la pena de presó i imposa una ordre d'allunyament de 300 metres de la víctima durant 15 anys, així com a indemnitzar a la menor amb 12.000 euros pels danys morals causats i al pagament dels costs judicials, la qual cosa demanava el fiscal.El tribunal ha donat completa credibilitat al testimoniatge de la víctima, corroborat per diversos testimonis i psicòlegs perits que han destacat la «sinceritat de la menor, que ha mantingut des de l'inici de les actuacions una versió substancialment idèntica sobre l'ocorregut, oferint a més dades molt concretes dels fets des de l'inici de la causa», i no ha considerat que es tractés d'algun tipus de «maquinació per part dels denunciants». La nena, fins i tot, va afirmar que no havia tingut el valor de denunciar abans per por de «trencar la seva família».De fet, la primera alerta no va venir de la menor ni dels seus pares sinó d'unes companyes de l'escola a les quals «va explicar la conducta que el seu oncle mantenia amb ella» quan va començar a prendre consciència dels abusos que estava patint.La víctima mantenia una estreta relació amb els seus oncles i solia passar temps amb ells a casa seva, fins i tot quedant-se a dormir, una relació familiar de la qual l'acusat es «va prevaler per cometre els fets, sense necessitat d'emprar violència o intimidació» així com de «la figura d'autoritat que constituïa per la petita en absència dels seus pares».Des que la nena tenia 7 o 8 anys, el seu oncle va començar els abusos que qualificava de «massatges especials», consistents en «tocaments», «despullar-se mentre la nena es dutxava, masturbar-se davant d'ella arribant a ejacular, o fer que la menor el masturbés».La mare va relatar durant el judici que la seva filla «alguna vegada havia dit que l'oncle li havia fet uns massatges, comentari al qual la testimoni en aquell moment no va donar major transcendència», i que va observar canvis d'actitud en la petita que «era molt alegre, va anar convertint-se gradualment més taciturna, introvertida i reservada».El tribunal considera «poc creïble» el testimoniatge de la dona de l'acusat al·legant que aquest i la nena mai es quedaven sols a la casa perquè sempre hi era ella present, i resta rellevància al fet que la menor no presentés evidències físiques d'abusos, ja que aquests «no van ser violents i es van denunciar transcorreguts molts mesos des de l'últim episodi».