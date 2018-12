Un incendi en una botiga d'animals a Blanes deixa alguns exemplars morts

Han mort conills, ocells, tortugues i peixos, entre d'altres espècies

Actualitzada 28/12/2018 a les 11:47

Un incendi a una botiga d'animals a Blanes (Selva) ha causat la mort d'alguns dels exemplars que hi havia en aquell moment, com ara ocells, conills, tortugues, entre d'altres espècies. L'avís l'ha donat un noi que passava davant de l'establiment, situat a la plaça Theolongo Bachio, a tres quarts de sis de la matina d'aquest divendres i ha trucat a la Policia Local. Fins al lloc s'han desplaçat set dotacions de Bombers, dues ambulàncies del SEM i efectius de Mossos i Policia Local. El foc s'ha extingit a dos quarts de vuit del matí. No hi ha hagut danys personals i els veïns de dos habitatges del mateix edifici han hagut de marxar per seguretat.En el moment de l'incendi hi havia ocells, peixos, conills i tortugues a l'establiment, entre d'altres espècies. No hi havia, però, ni gossos ni gats. Alguns dels animals s'han pogut rescatar mentre que d'altres han mort sobretot per la inhalació de fum. A dos quarts de vuit del matí, els Bombers han donat el foc per extingit. L'avís s'havia donat unes dues hores abans. Seguidament, s'han dedicat a ventilar i remullar l'interior de la botiga.L'establiment, que es troba al centre de Blanes (Selva), ha resultat molt afectat per les flames si bé no s'han detectat danys estructurals als pisos superiors de l'edifici. Així ho han determinat tècnics de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament durant la inspecció.Les façanes dels dos pisos que hi ha a sobre han quedat ennegrides per l'espès fum i els veïns d'aquests habitatges han hagut de marxar en el moment en què han tingut constància del foc. Una de les dues famílies, amb un nadó, s'ha refugiat del fred que feia a primera hora del matí en una de les dues ambulàncies del SEM. Després, la Creu Roja els ha allotjat fins que a les nou del matí ja han pogut tornar a casa. Per altra banda, una dona gran ha hagut de rebre atenció mèdica per un atac d'angoixa. No hi ha hagut ferits.Fins al lloc s'han desplaçat set dotacions de Bombers, tres de la Policia Local, dues patrulles de Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.