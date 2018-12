Entre el passatge hi ha 139 menors

L'Open Arms ha arribat ja al port d'Algesires amb més de 300 immigrants que l'ONG va rescatar en aigües líbies el passat 21 de desembre, quan es trobaven a la deriva. Tan bon punt trepitgin terra, els immigrants rebran atenció mèdica i després passaran pel procés de ressenya i identificació, seguint els protocols habituals. Hi ha 139 menors. Diverses entitats socials atendran el passatge, com la Creu Roja o Save the Children. L'Open Arms va demanar a Salvament Marítim permís per atracar en un port espanyol després que Malta denegués la seva petició, i que altres països com Líbia, Itàlia, França o Tunísia ni tan sols la responguessin.