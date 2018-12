Estimben set cavalls morts per un barranc per evitar pagar la seva incineració

La Guàrdia Civil investiga als autors dels fets per un delicte de maltractament animal

Actualitzada 27/12/2018 a les 20:55

La Guàrdia Civil investiga a dues persones, acusades de maltractament animal, per estimbar set cavalls morts per un barranc de la comarca de la Ribera Alta, València. El mes de juliol es va iniciar una investigació en trobar els cadàvers dels animals, ha informat l'Institut Armat.Alguns cavalls no tenien xip identificatiu, a altres els hi havien arrancat per evitar la localització dels seus propietaris. Durant la investigació, els agents de la Guàrdia Civil de Llombai, València, i el Seprona, van identificar a dos veïns de Carlet, propietaris d'un dels cavalls. L'animal havia estat venut fraudulentament en diverses ocasions.Els sospitosos es van desfer de l'animal i per no haver de pagar la incineració, els van tirar per un barranc. Els acusats han passat a disposició de la Fiscalía del Medio Ambiente de Valencia.